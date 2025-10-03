Φωτιά στις Μαλάδες: Υπό έλεγχο η φωτιά – Ολονύχτια η παρουσία της πυροσβεστικής - Real.gr

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στις Μαλάδες και συγκεκριμένα μέσα στην κοίτη του Δρακουλιάρη ποταμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χθες, αργά το βράδυ, με τους πυροσβέστες να παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Σήμερα αναμένεται το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής να προχωρήσει στην ακριβή καταγραφή των ζημιών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι όταν φωτιά ξεσπά στην περιοχή Δρακουλιάρης στις Μαλάδες με τις φλόγες να κάνουν στάχτη καλαμιές.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, περί τα 11 οχήματα και 36 άνδρες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ ενώ «σηκώθηκε» και ελικόπτερο το οποίο πραγματοποίησε ρίψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου για την γρήγορη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.