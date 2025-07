Φωτιά στο Αλιβέρι - Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή κοντά στο Αλιβέρι Εύβοιας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ελαιόδεντρα και περιβόλια, ενώ ο κίνδυνος επέκτασης σε κατοικημένες περιοχές σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σπίτια που ενδέχεται να απειληθούν.

Η Πυροσβεστική περιόρισε το μέτωπο σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα στην περιοχή όπου ρέει ένα μικρό ποτάμικαι φαίνεται να λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στην επέκταση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 33 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, καθώς επίσης και μηχανήματα και βυτιοφόρα των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Νέο μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για απομάκρυνση.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Wildfire in #Aliveri area of the regional unit of #Evia

‼️ If you area in the area #Kampos move away to #Chalkida

‼️Follow the instructions of the Authorities

Protective action guidlines ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 13, 2025