Φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας - Σηκώθηκαν 5 εναέρια - Real.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10:15 είναι σε ύφεση.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
