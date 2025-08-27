Φωτιά στο Λαύριο: Επιχειρούν επτά εναέρια, μήνυμα εκκένωσης από το 112 - BINTEO-ΦΩΤΟ - Real.gr

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:08 και στο σημείο επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο ενημέρωνε τους πολίτες για την φωτιά και τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ το δεύτερο καλεί τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν προς Λαύριο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».