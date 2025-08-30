Φωτιά στο Σύδενδρο Γρεβενών - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, μάχη με τέσσερις διαφορετικές εστίες - Real.gr

Quantcast
Φωτιά στο Σύδενδρο Γρεβενών – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, μάχη με τέσσερις διαφορετικές εστίες

18:47, 30/08/2025
ΠΗΓΗ: greveniotis.gr

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

