Φωτιά στο Σύδενδρο Γρεβενών - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, μάχη με τέσσερις διαφορετικές εστίες - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις διαφορετικές εστίες που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.