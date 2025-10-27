Quantcast
Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών - Real.gr
Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών

10:42, 27/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

του Θεοδόση Πάνου

Φωτιά έχει  ξεσπάσει στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο έχει εκκενωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

