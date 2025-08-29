Quantcast
Φωτιά στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη - Real.gr
13:46, 29/08/2025
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

 

