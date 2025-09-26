Φωτιά τη νύχτα στα Ανώγεια σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η πυρκαγιά δεν απείλησε σπίτια ή εγκαταστάσεις

Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο των Ανωγείων στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, παρά τον άνεμο που επικρατεί, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες.

Για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μεταξύ του συγκροτήματος “Ντελίνα” και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, συνέδραμαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και κάτοικοι των Ανωγείων.

Η πυρκαγιά δεν απείλησε σπίτια ή εγκαταστάσεις, ενώ τέθηκε υπό μερικό έλεγχο αφού οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για επέκταση.