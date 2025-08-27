Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς - Real.gr

Quantcast
Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:40, 27/08/2025
Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, στην περιοχή Κομνηνάδες Καστοριάς. Ήδη τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς κατευθύνονται προς το σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

