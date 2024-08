Φωτιά στην Αττική: Στάχτη έγιναν πάνω από 100.000 στρέμματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN η συνολική περίμετρος της πυρκαγιάς ξεπερνά τα 15 χιλιάδες στρέμματα. Οι αναζωπυρώσεις έχουν ξεπεράσει τις 100.

Στάχτη χιλιάδες στρέμματα

Την ίδια στιγμή, η δορυφορική αποτύπωση της εξάπλωσης της δασικής πυρκαγιάς φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής. Μέχρι και τη Δευτέρα η πυρκαγιά έκαψε περίπου 100 χιλιάδες στρέμματα σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 που επεξεργάστηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Η εξάπλωση των θερμών σημείων από την περιοχή του Βαρνάβα αποκαλύπτει την μεγάλη εξάπλωση της δασικής πυρκαγιάς, η οποία καθοδηγείται κύρια από τους βόρειους/βορειοανατολικούς ανέμους και την την μεγάλη ξηρότητα τη βλάστησης που επιταχύνει τη διάδοση της φωτιάς, ενισχύει το θερμικό της φορτίο (ειδικά σε περιοχές όπου η διαθέσιμη προς καύση βλάστηση είναι υψηλή) και συνεισφέρει στην εκδήλωση πυκνών κηλιδώσεων (παραγωγή καυτρών, μεταφορά τους από τον άνεμο, εναπόθεση σε άκαυτη βλάστηση και έναρξη νέων εστιών).

Ενδεικτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες της NASA που αποτυπώνουν τα σημεία του πύρινου μετώπου, το οποίο διαρκώς εξαπλώνεται.

