Φωτιά στην Αττική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος,199 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.

Ενημερώσεις:

Our sincere gratitude to #France ???? #Moldova ???? #Romania ???? #Malta ???? #Italy ???? #Türkiye ???? #Serbia ???? #Cyprus ???? #Poland ???? & to the #EU ???? for their assistance to ???? in combating the wildfires pic.twitter.com/99SoUKKKiD