Φωτιά στην Κορινθία: Νέο 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών

Στις 15:27 ήχησε το 112 για εκκένωση στις περιοχές Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη και Άνω Καλλιθέα, με το μήνυμα να προτρέπει να εκκένωση προς Σοφιανά και Ρέθι.

? Activation of 112 - Emergency Number

?? Wildfire in your area

?? If you are in the area of #Lagadaeika, #Spartinaeika, #Pellini, #Ano_Kallithea, evacuate towards #Sofiana - #Rethi

! Follow the instructions of the Authorities

