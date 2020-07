Κόλαση στις Κεχριές: Νέα εκκένωση οικισμών και κατασκήνωσης μετά τις αναζωπυρώσεις - ΦΩΤΟ

Πηγή: korinthos.tv / Φωτο: korinthos.tv, φωτορεπόρτερ Vas-Val

Στο σημείο επιχειρούν 268 πυροσβέστες με 61 οχήματα, 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι του στρατού, τρία αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρου.

Δείτεεικόνες από τα σημεία της φωτιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από χθες το μεσημέρι που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχουν εκκενωθεί έξι οικισμοί (Siemens, Αγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι, Αθίκια, Αλαμάννο και Αγιος Ιωάννης), καθώς και μια παιδική κατασκήνωση.

Οι κάτοικοι των οικισμών έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία αλλά και δικά τους μέσα σε ασφαλές μέρος κοντά σε παραλιακή περιοχή. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης ένα πυροσβεστικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, το πρωί της Πέμπτης ξημέρωσε χωρίς να υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο αλλά διάσπαρτες εστίες.

Υπάρχουν αναφορές για φθορές σε σπίτια ωστόσο μιας και ακόμη εντοπίζονται ενεργές εστίες δεν έχει ξεκινήσει κάποια καταγραφή για να υπάρχει αντικειμενική εικόνα.

Ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Κορίνθου.

«Θέλω να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου Κορινθίων πως η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από χθες στον δήμο μας είναι σε πολλά σημεία ανεξέλεγκτη και γι' αυτό αποφασίστηκε να εκκενωθούν το μεσημέρι ο οικισμός Ντράσα και η κατασκήνωση Ranch ΣΚΟΥΡΑΣ», αναφέρει στο σχετικό έγγραφο.

«Ζήτησα επίσημα από την κυβέρνηση και την περιφέρεια να κηρυχθεί ο Δήμος Κορινθίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού πλέον πληρούνται όλα τα κριτήρια. Παρακαλώ τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει εξέλιξη της πυρκαγιάς», προσθέτει.

Μόνο η πίστη απέμεινε στα Αθίκια … Στάχτη η περιουσία των συμπολιτών μας. Στο σημείο βρίσκεται από χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής

Τρομακτικές και άκρως θλιβερές είναι οι εικόνες που ακολουθούν. Χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη ενώ τα πύρινα μέτωπα είναι ακόμη ενεργά. Πολύ μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί καλλιέργειες με ελιές και σταφίδες, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και σπίτια. Ακόμη, έχουν καεί και ζώα…

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι φωτορεπόρτερ Vas-Val.

??A large #wildfire broke out in #Greece ????close to Kechries and #Corinth. Villages and settlements had to be evacuated as a precaution.

These #Sentinel2 ???????images from 22 July 2020 show the extent of the fire and a large plume of smoke. #Πυρκαγιά#Κεχριέςpic.twitter.com/SAdFPGt7Ol