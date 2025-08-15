Φωτιές στην Πάτρα: Προπηλακισμοί κατά των συλληφθέντων έξω από το Δικαστικό Μέγαρο - Τι υποστήριξαν - Οι φωτογραφίες που τους «έκαψαν» - Real.gr

Στην Πάτρα, η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από έντονες εξελίξεις γύρω από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για εμπρησμό, ενώ δύο από αυτούς, ηλικίας 27 και 19 ετών, εμφανίστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αποχώρησαν υπό έντονες αποδοκιμασίες και προπηλακισμούς από συγκεντρωμένους πολίτες.

Βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Συχαινά προπηλακίστηκαν από εξαγριωμένους πολίτες.

Οι συγκεντρωθέντες κινήθηκαν απειλητικά προς τους κατηγορούμενους. «Ντροπή σου», «Κάψατε την Πάτρα» τους φώναζαν.

Συγκεκριμένα, στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης την πόρτα των δικαστηρίων πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ενώ αργότερα ενώπιον της εισαγγελικής αρχής οδηγήθηκε και ο τρίτος με σκηνές έντασης να εκτυλίσσονται έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος και ο 19χρονος, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια, αποδοκιμαζόμενοι έντονα από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο. «Κάψατε την Πάτρα» φώναζαν οι εξαγριωμένοι πολίτες.

Τι υποστήριξαν στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους, καθώς δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε σύμφωνα με το Star: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα, που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην περιοχή της Πάτρας, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει, λίγο πριν υπάρξει φωτιά στα σημεία από τα οποία πέρασαν.

Στην πρώτη φωτογραφία, διακρίνεται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Οι κινήσεις του συλληφθέντα καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο.

Μάλιστα, ο 25χρονος φαίνεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ όταν τον προσέγγισαν για να τον συλλάβουν, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού.

Σε άλλες φωτογραφίες ντοκουμέντα διακρίνονται οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό για τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος που συνελήφθησαν να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Και οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε προσαγωγή ενός ακόμα ατόμου, το οποίο κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην περιοχή Αρόη Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.