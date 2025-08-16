Φωτιές στην Πάτρα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος κατηγορούμενος - Real.gr

Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, παραπέμφθηκε σήμερα στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο, Δευτέρα.

Υπυνεθυμίεζται πως σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος φέρεται να έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο, πιθανότατα στο Κωνσταντοπούλειο, το οποίο και εκκενώθηκε.