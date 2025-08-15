Φωτιές: Στα Καμπιά της Χίου επιχειρούν οι εναέριες δυνάμεις - Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα Συχαινά - Real.gr

Μετά από μια δύσκολη νύχτα όπου δόθηκε μάχη από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τους κατοίκους κοντά στο χωριό Λεπτόποδα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο που υπάρχει στη δασική περιοχή δυτικά του χωριού Καμπιά.

Σήμερα, που έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από τους καπνούς επιχειρούν από τις 8.00 το πρωί και εναέρια μέσα. Ρίψεις έχουν κάνει 2 ελικόπτερα και 2 canadair. Σύμφωνα με το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Κεράμου και Καμπιών, ελικόπτερα επιχειρούν και στην περιοχή της Κεράμου για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζοπυρώσεις.

Και σήμερα η μέρα ξεκινά με καλούς οιωνούς από πλευράς ανέμων, που είναι πολύ χαμηλοί, εφόσον είναι συνεχείς οι ρίψεις των εναέριων μέσων για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά.

Σε ύφεση και μάλιστα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς. Πάντως, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε μία χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε τις ρίψεις νερού, για την διαβροχή καμένων εκτάσεων όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.