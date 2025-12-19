Φωτογραφίες με την κατασχεμένη κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» - Real.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης, την οποία ο «Έλληνας Εσκομπάρ» προσπάθησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Οι εικόνες προέρχονται από τον προβλήτα του λιμανιού, όπου το ναρκόπλοιο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.

Συνολικά εντοπίστηκαν 4 τόνοι και 100 κιλά κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται πως στις φυλακές οδηγήθηκε ο Έλληνας «Εσκομπάρ» μαζί με άλλα 3 μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους που μετέφερε την κοκαΐνη, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πειραιά,οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ. Ελεύθερος στο μεταξύ αφέθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συλληφθέντες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο εγκέφαλος μάλιστα του κυκλώματος αρνήθηκε κάθε σχέση του με το αλιευτικό «Ουρανία» που μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 61χρονος

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6 Αυγούστου του 2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές» υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 61χρονος.

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση είχε και ένας 73χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας που αναζητείται και λειτουργούσε ως «αντιπρόσωπος» στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής για τις απευθείας συνεννοήσεις. Ο 61χρονος εγκέφαλος της επιχείρησης ήταν ο μόνος υπεύθυνος που μιλούσε απευθείας με τα καρτέλ της Κολομβίας και όχι με τους μεσάζοντες.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών τον Οκτώβριο του 2024 έκανε την πρώτη απόπειρα να μεταφέρει ναρκωτικά στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική, αλλά η επιχείρηση απέτυχε λόγω βλάβης του σκάφους έξω από τη Μάλτα. Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και ανακατασκευές στο πλοίο για να αντέξει την πολύμηνη διαδικασία, τον περασμένο Οκτώβριο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα προς τα ανοιχτά της Γουϊάνας και της Μακρινίκας.

Στον πυρήνα του κυκλώματος ήταν η πρακτική του “mothership” και η μεταφόρτωση σε μικρότερα πλοία, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές. «Κλειδί» της «επιχείρησης Ίπαλλος» ήταν η συνεχής παρακολούθηση του πλοίου.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι διωκτικές αρχές πιστεύουν ότι όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του πλοίου θα βρεθούν ειδικά σχεδιασμένες κρύπτεςς και θα βρουν και άλλα πακέτα κοκαϊνης εκτός από τα 116 που ήδη έχουν εντοπιστεί.