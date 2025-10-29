«Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει...» - Τι είπε ο 23χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο στην Κίσσαμο - Real.gr

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το φονικό που έλαβε χώρα στη γιορτή κάστανου, στην Κίσσαμο.

Φοβήθηκε για τη ζωή του και για αυτό τον πυροβόλησε, φέρεται να ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ο 23χρονος ια την δολοφονία του 52χρονου, στην Κίσσαμο Χανίων, στην Κρήτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι δύο οικογένειες, φαίνεται πως για χρόνια είχαν κακές σχέσεις.

Αναλυτικά, οι ισχυρισμοί του 23χρονου:

«Εγώ είχα πάει στη Γιορτή για να βοηθήσω εκείνους που έψηναν τα σουβλάκια. Δεν τον είχα δει καθόλου. Κάποια στιγμή πέρασε από μπροστά μου, με είδε και με έβρισε. Του απάντησα σε ανάλογο ύφος και τότε έκανε μια κίνηση με το δεξί χέρι του, βάζοντάς το πίσω από την πλάτη του. Νόμιζα πως πήγε να βγάλει πιστόλι από τη μέση και να με πυροβολήσει. Τότε έβγαλα εγώ το δικό μου, το οποίο είχα μαζί μου για να ρίξω καμιά μπαλωθιά, και τον πυροβόλησα. Φοβήθηκα ότι ήθελε να με σκοτώσει».

Μπορεί θύμα και καθ’ομολογίαν δράστης να είχαν μακρινή συγγένεια, αλλά εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια οι δύο οικογένειες δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις:

«Είχαμε προηγούμενα εδώ και χρόνια. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να έχει καμία επαφή μαζί του. Πάντοτε μου μιλούσε άσχημα, με υποτιμούσε. Μια φορά πήγε, μάλιστα, να με χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, όταν με είδε να οδηγώ τη μηχανή μου. Είχε χτυπήσει και τον αδερφό μου πριν από δύο χρόνια και ήταν στα δικαστήρια».