Free Earth Festival: Διεθνές Κατασκηνωτικό Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής - Real.gr

Το FREE EARTH FESTIVAL αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, Διεθνές Κατασκηνωτικό Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής, με τρία μουσικά stages και με συμμετοχή 4000 χιλιάδων ατόμων από 100 χώρες.

Σκοπός του φεστιβάλ, είναι η διεθνής προβολή της Ελλάδας ως ένα από τους κορυφαίους παγκοσμίως προορισμούς για κατασκηνωτικό και μουσικό τουρισμό (Music Event Tourism). Διοργανώνεται από το 2013, ενώ φέτος ήταν η 3η χρονιά που το φεστιβάλ έλαβε χώρα στο Κάμπινγκ Ασπροβάλτας με μεγάλη επιτυχία.

Όραμα του Free Earth είναι να δημιουργήσει έναν χώρο συνύπαρξης – όπου άνθρωποι από όλο τον πλανήτη ενώνονται μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Free Earth είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι ένα σημείο συνάντησης πέρα από σύνορα, θρησκείες και ταυτότητες, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα, την οικολογική συνείδηση, την περιβαλλοντική αφύπνιση και την ουσιαστική ενεργοποίηση των πολιτών προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Οπως αναφέρει η Free Earth Festival, “η εταιρεία μας που δραστηριοποιείτε στο συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω από 25 χρόνια ,είναι από τους πρωτεργάτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την δημιουργία του concept του Music Event Tourism. Ο συγκεκριμένος όρος, αναφέρεται στην δημιουργία ενός μουσικού event, σε ένα μη τουριστικό προορισμό, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση επισκεπτών, η οποία θα αποτελέσει αφετηρία για θα δημιουργηθεί μια τουριστική περίοδος για την συγκεκριμένη περιοχή.

Θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι δεκάδες τέτοιου είδους φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια από τα μεγαλύτερα:

1. Tommorrowland/Βέλγιο με συμμετοχή πάνω από 500.000 επισκέπτες.

2. Boom/Πορτογαλία με συμμετοχή πάνω από 50.000 επισκέπτες

3. Ozora/Ουγγαρία με συμμετοχή πάνω από 70.000 επισκέπτες

4. Indian Spirit/Γερμανία με συμμετοχή πάνω από 30.000 επισκέπτες

Το Φεστιβάλ σχεδιάζεται με γνώμονα τα θετικά αποτελέσματα για τους κάτοικους της περιοχής αλλά και όλων των γύρω περιοχών.

Πολύ σημαντική για την επιτυχία της διοργάνωσης είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των κρατικών φορέων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Βόλβης , τον Σύλλογο Επαγγελματιών και των Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων για την αρμονική συνεργασία σε όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Όπως επίσης την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, για την συμβολή τους σε θέματα ασφαλείας.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά την διεύθυνση του Κάμπινγκ Ασπροβάλτας και ΕΤΑΔ Α.Ε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντας έμπρακτα αυτή την νέα μορφή μουσικού τουρισμού.

Free Earth Festival Organization”