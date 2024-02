Fresh Kisses Inside…

Η στιγμή για την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου ήρθε! Το fresh γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με νέα γλυκίσματα από λαχταριστή λευκή καραμελωμένη σοκολάτα, βέλγικη σοκολάτα bitter χωρίς προσθήκη ζάχαρης και βρώσιμα φύλλα χρυσού ! Συνοδεύονται με λουλούδια από το vintage ανθοπωλείο της Βαλεντίνης Κρασσά, Secret Garden!

Gold chocolate Piñata, σοκολατένια καρδιά που σπάει από λευκή καραμελωμένη σοκολάτα με βρώσιμα φύλλα χρυσού και λαχταριστές εκπλήξεις, συνοδεύεται με μπουκέτο Secret Garden (available online for limited time only).

Τούρτα σε σχήμα καρδιάς από αφράτο cake red velvet και κρέμα από χαρακτηριστική γεύση βανίλιας - ξινόγαλου με ενδιάμεσες στρώσεις από mascarpone cream και φρούτα του δάσους εσωτερικά και στην επιφάνεια.

0% sugar treat: Piñata Bitter chocolate με βρώσιμο spray red glitter και σοκολατένιες εκπλήξεις στο εσωτερικό χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Old but gold! Σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς από αυθεντική βέλγικη πραλίνα φουντουκιού για να μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.