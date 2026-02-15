Quantcast
Φρίκη: Νεαροί συνελήφθησαν για βιασμό ανηλίκου και πορνογραφία - Real.gr
15:06, 15/02/2026
Σοκ προκαλεί η είδηση ότι δύο νεαροί συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου.

Θύμα της άγριας σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένας 17χρονος και δράστες μία παρέα νεαρών στη Νίκαια. Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 20χρονο οι οποίοι συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 15χρονη.

Ο 19χρονος, τον περασμένο Δεκέμβριο κάλεσε στο σπίτι του θύμα και όταν εκείνος πήγε εκεί, στο σπίτι του 19χρονου, βρισκόταν ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για τον ανήλικο, όπου κατά την παραμονή του στο χώρο, οι δράστες του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν και τον εξανάγκασαν ακόμη και σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο, όπως αναφέρε το ERTnews.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

