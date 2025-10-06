Φρίκη στα Καμένα Βούρλα: Σκύλος βρέθηκε πυροβολημένος με δεκάδες σκάγια - Real.gr

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamianow.gr, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από ένα σπίτι, ενώ το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα.

Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε, ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.