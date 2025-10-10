Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Τρεις συλλήψεις - Real.gr

Quantcast
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Τρεις συλλήψεις

10:05, 10/10/2025
Για γενετήσιες πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τέλεσαν με χρήση βίας σε βάρος ενός 6χρονου συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί σε περιοχή του δήμου Βόλβη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

