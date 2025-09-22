Φρίκη στη Βοιωτία: Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο - «Βοήθησέ με ή θα αυτοκτονήσω» - Real.gr

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Βοιωτία.

Μια 62χρονη γυναίκα συνελήφθη στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, την έθαψε σε στάβλο, δίπλα από το σπίτι της, και συνέχισε να εισπράττει τόσο τη σύνταξή της όσο και το επίδομα αναπηρίας που λάμβανε.

Η ανατριχιαστική αυτή ιστορία αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.

«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.

Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε δομή.

Σύμφωνα με το MEGA, οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα πήγαιναν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, με την 62χρονη, διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων, να σπεύδει να βρει κάποιο εναλλακτικό πρόσωπο προκειμένου να καλύψει το κενό της μητέρας της, που είχε πεθάνε – σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια – πριν από δύο χρόνια.

Όμως, οι αστυνομικοί είδαν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα -κάτοικος του χωριού – δεν αντιστοιχούσε με τη θανούσα τόσο στην ηλικία όσο και στο όνομα και με μία φωτογραφία της που βρήκαν, γυρνούσαν στο χωριό – δεδομένου ότι σε μια τόσο μικρή κοινωνία θα την γνώριζαν – προκειμένου να βρουν ποια ήταν. Τελικά, ανακάλυψαν ότι αντιστοιχεί στη μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και έτσι κατάλαβαν την απάτη.

Τι ισχυρίστηκε η 62χρονη στους αστυνομικούς για το μακάβριο σχέδιό της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη για να δικαιολογήσει την ταφή της μητέρας της στον στάβλο και τη μη δήλωση του θανάτου της, προκειμένου να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, υποστήριξε ότι η ίδια είχε ένα αυτοάνοσο νόσημα και είχε μεγάλα έξοδα. Επίσης, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ένα παιδί που σπούδαζε στην Κρήτη και είχε και αυτό πολλά έξοδα.

Οι Αρχές εντόπισαν το παιδί και το ρώτησαν εάν ήξερε ότι πέθανε η γιαγιά του, όμως εκείνο κατέθεσε πως δεν το γνώριζε γιατί είχε 5 χρόνια να πάει στο χωριό και είχε κόψει κάθε σχέση.

«Βοήθησέ με, αλλιώς θα αυτοκτονήσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 62χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από έναν γείτονα της, λέγοντάς του ότι ήθελε να πάρει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι της για να την παρουσιάσει ως μητέρα της.

Όπως του είπε, ο λόγος ήταν ότι ένα κλιμάκιο θα πήγαινε σπίτι της για έλεγχο και αν η ηλικιωμένη μητέρα της δεν ήταν εκεί τότε θα ζητούσαν πίσω τα λεφτά από την σύνταξη και το επίδομα. Ως δικαιολογία για την απουσία της μητέρας της, ανέφερε πως βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα στην Κόρινθο. Φέρεται μάλιστα να είπε στον γείτονά της πως αν δεν την βοηθήσει θα αυτοκτονήσει.

«Μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε ότι έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία στο σπίτι γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει την μητέρα της, η οποία, όπως μου ανέφερε, ήταν στην Κόρινθο σε ένα ίδρυμα», είπε ο γείτονας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση για την φρικτή υπόθεση εξέδωσε αργά το απόγευμα της Κυριακής (21/9) η ΕΛ.ΑΣ.

Επισημαίνεται αναλυτικά:

«Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».