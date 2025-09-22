Φρίκη στη Βοιωτία: «Την έθαψα με τη βοήθεια του Γιάννη, χρειαζόμουν λεφτά» - Το μυστήριο με τον άγνωστο άνδρα, τι ερευνούν οι Αρχές - Real.gr

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε σήμερα η 62χρονη γυναίκα, διευθύντρια ΚΕΠ στα Οινόφυτα που συνελήφθη μετά την αποκάλυψη ότι είχε θάψει τη μητέρα της σε στάβλο, για να παίρνει τη σύνταξή της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά άμεσα την έρευνα. Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουντις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχιζε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα τη στο στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο υπήρξε συνεργός ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του.

Τι ισχυρίστηκε η 62χρονη στους αστυνομικούς για το μακάβριο σχέδιό της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη για να δικαιολογήσει την ταφή της μητέρας της στον στάβλο και τη μη δήλωση του θανάτου της, προκειμένου να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, υποστήριξε ότι η ίδια είχε ένα αυτοάνοσο νόσημα και είχε μεγάλα έξοδα. Επίσης, είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ένα παιδί που σπούδαζε στην Κρήτη και είχε και αυτό πολλά έξοδα.

Οι Αρχές εντόπισαν το παιδί και το ρώτησαν εάν ήξερε ότι πέθανε η γιαγιά του, όμως εκείνο κατέθεσε πως δεν το γνώριζε γιατί είχε 5 χρόνια να πάει στο χωριό και είχε κόψει κάθε σχέση.

«Η μητέρα μου πέθανε από παθολογικά αίτια. Όταν έγινε αυτό αποφάσισα να τη θάψω με τη βοήθεια του Γιάννη του Αλβανού, γιατί αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα. Δεν είχα λεφτά και τα χρειαζόμουν», φέρεται να είπε η 62χρονη.

Η ίδια είπε επίσης πως ο άνδρας ήταν εργάτης στο χωριό, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής από όσους έχουν μιλήσει με τους αστυνομικούς δεν τον έχει αναγνωρίσει. Οι ερευνητές θεωρούν κρίσιμο τον εντοπισμό του καθώς, σύμφωνα με τη κατηγορούμενη, ήταν αυτός που την βοήθησε να μεταφέρει και να θάψει τη μητέρα της. Το θέμα είναι αν ο άνδρας αυτός υπάρχει πράγματι μιας και, όπως προαναφέρθηκε, ουδείς τον γνωρίζει ή τον έχει δει.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η ανατριχιαστική αυτή ιστορία αποκαλύφθηκε το Σάββατο, όταν αστυνομικοί μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.

«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.

Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε δομή.

Σύμφωνα με το MEGA, οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα πήγαιναν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, με την 62χρονη, διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων, να σπεύδει να βρει κάποιο εναλλακτικό πρόσωπο προκειμένου να καλύψει το κενό της μητέρας της, που είχε πεθάνε – σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια – πριν από δύο χρόνια.

Όμως, οι αστυνομικοί είδαν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα -κάτοικος του χωριού – δεν αντιστοιχούσε με τη θανούσα τόσο στην ηλικία όσο και στο όνομα και με μία φωτογραφία της που βρήκαν, γυρνούσαν στο χωριό – δεδομένου ότι σε μια τόσο μικρή κοινωνία θα την γνώριζαν – προκειμένου να βρουν ποια ήταν. Τελικά, ανακάλυψαν ότι αντιστοιχεί στη μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και έτσι κατάλαβαν την απάτη.

«Βοήθησέ με, αλλιώς θα αυτοκτονήσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 62χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από έναν γείτονα της, λέγοντάς του ότι ήθελε να πάρει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι της για να την παρουσιάσει ως μητέρα της.

Όπως του είπε, ο λόγος ήταν ότι ένα κλιμάκιο θα πήγαινε σπίτι της για έλεγχο και αν η ηλικιωμένη μητέρα της δεν ήταν εκεί τότε θα ζητούσαν πίσω τα λεφτά από την σύνταξη και το επίδομα. Ως δικαιολογία για την απουσία της μητέρας της, ανέφερε πως βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα στην Κόρινθο. Φέρεται μάλιστα να είπε στον γείτονά της πως αν δεν την βοηθήσει θα αυτοκτονήσει.

«Μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε ότι έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία στο σπίτι γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει την μητέρα της, η οποία, όπως μου ανέφερε, ήταν στην Κόρινθο σε ένα ίδρυμα», είπε ο γείτονας.