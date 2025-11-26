Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο μικρά ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του - Real.gr

Μια φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη σύλληψη ενός 20χρονου καθώς του 40χρονου συντρόφου του, που σύμφωνα με καταγγελία, ασελγούσαν σε δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νήπια που ήταν ανίψια του 20χρονου φέρονται να ζούσαν στα χέρια του θείου και του συντρόφου του, την απόλυτη φρίκη.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Αθήνα και ανακαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας των παιδιών, αδελφή του 20χρονου, η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις από το 4χρονο παιδί της, τις οποίες όπως ομολόγησε το ίδιο, τις έκανε με το θείο του.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία προσχώρησε στη σύλληψη των δύο αντρών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Ο θείος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος, ενώ αύριο Πέμπτη (27/11/2025) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος.