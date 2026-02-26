Φρίκη στην Καρδίτσα: Σακούλα με ανθρώπινα οστά βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων - Real.gr

Τα οστά, προερχόμενα σύμφωνα με πληροφορίες από κοιμητήριο, αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα.

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε σακούλα απορριμμάτων που είχε πεταχτεί σε κάδο, που βρίσκεται κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας, σύμφωνα με το KarditsaLive.Net.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα αποκαλύπτοντας το μακάβριο εύρημα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα κανονικά σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασισθεί ποιες ενέργειες θα γίνουν περαιτέρω.