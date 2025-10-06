Φρίκη στον Κολωνό: Στο εδώλιο για απειλές στη 12χρονη - Real.gr

Ξεκινά η πρώτη δίκη για τις επιθέσεις που δέχθηκε η ανήλικη μετά τη σύλληψη του Ηλία Μίχου.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη Δικαιοσύνη οδηγείται ξανά η φρικτή υπόθεση του Κολωνού με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι. Αυτή τη φορά, στο εδώλιο θα καθίσει άνδρας όχι με την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων σε ανήλικη, αλλά της απειλής. Πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε και εκφόβισε τη 12χρονη να μη μιλήσει, λίγο καιρό μετά τη σύλληψη του Ηλία Μίχου και των υπόλοιπων 25 κατηγορουμένων από την πρώτη δικογραφία της υπόθεσης. Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας της 12χρονης, το περιστατικό συνέβη μέσα σε λεωφορείο, ενώ το κορίτσι επέστρεφε στο σπίτι της μετά το σχολείο. Οπως ανέφερε η μικρή, ο άνδρας την πλησίασε και της είπε «μην πεις τίποτα για τον Μίχο και τη Μ…», αναφέροντας και το όνομα της γυναίκας που φέρεται ότι είναι η ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής όπου ο Μίχος πήγε τη 12χρονη.

Το κορίτσι «πάγωσε» και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Ο άνδρας εξαπέλυσε νέα απειλή, αυτή τη φορά για τη θεία της, η οποία είχε βρει στο κινητό τα μηνύματα του Μίχου. «Πες στη θεία σου να μη μιλάει πολύ, γιατί θα το βρει από εμάς», φέρεται να της είπε. Μόλις το κορίτσι κατέβηκε από το λεωφορείο ενημέρωσε μέλη της οικογένειάς του και συνοδευόμενο από αυτά πήγε στην Αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα. Οπως υποστήριξε, πράγματι ήταν μέσα στο λεωφορείο, διότι επέστρεφε από την εργασία του, όμως δεν μίλησε στο παιδί. Η ανήλικη κατέθεσε ότι το ίδιο άτομο βρισκόταν στο λεωφορείο και το πρωί, όταν εκείνη πήγαινε στο σχολείο, οπότε ίσως να την παρακολουθούσε. Οι απειλές του άνδρα δεν έπιασαν τόπο.

Η ανήλικη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στις Αρχές όσα φρικτά έζησε στα χέρια του Μίχου και ακόμη δεκάδων ανδρών, ενώ στο δικαστήριο κατέθεσε και η θεία της. Τελικά, από τους 26 κατηγορουμένους καταδικάστηκαν οι 20, αλλά μόλις δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή: ο Ηλ. Μίχος, στον οποίο επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη συν 27 έτη κατά συγχώνευση για τον βιασμό της 12χρονης, για κατάχρηση ανηλίκου, μαστροπεία, πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και ο περιβόητος «Μιχάλης», ο οποίος έκλεινε ραντεβού ανδρών με την ανήλικη. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών για εκβίαση επιβλήθηκε στη μητέρα της, όμως αφέθηκε ελεύθερη καθώς την έχει εκτίσει, ενώ απαλλάχθηκε από τη βαρύτερη κατηγορία της μαστροπείας. Οι υπόλοιποι 17 καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού οι ποινές είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα. Ολοι οι κατηγορούμενοι της πρώτης δικογραφίας του Κολωνού θα δικαστούν ξανά στο Εφετείο, στις 23 Ιανουαρίου 2026.

Μπαράζ εκφοβισμού

Ο εφιάλτης για την ανήλικη συνεχίζεται, τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Ολο αυτό το διάστημα το κορίτσι έχει δεχθεί απειλές και παρενόχληση από αγνώστους, ακόμα και από άνδρες που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε το καλοκαίρι, όταν ένας από τους κατηγορουμένους της πρώτης υπόθεσης της μίλησε μέσα στο σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα εκείνη να τρομοκρατηθεί, παρά το γεγονός ότι το κορίτσι συνοδευόταν από αστυνομικό που της έχει παραχωρηθεί για την ασφάλειά της. Πριν από έναν χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2024, έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας, επίσης στον Κολωνό, σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο. Η μικρή είχε βρεθεί εκεί με τον μεγαλύτερο αδελφό της προκειμένου να αγοράσει σχολικά είδη και κάποια δώρα. Την ώρα που έβγαιναν από το κατάστημα, ένας άνδρας τούς έβρισε με χυδαίες εκφράσεις και τους απείλησε. Η 12χρονη τον είχε αναγνωρίσει ως έναν από τους κακοποιητές της, ο οποίος όμως είχε αθωωθεί στο δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Τον Απρίλιο του 2023, άγνωστος επιχείρησε να εισβάλει στο σπίτι συγγενικού προσώπου όπου φιλοξενείται το παιδί. Μόλις εκείνο το κατάλαβε, έτρεξε να κλείσει την πόρτα. Τότε ο δράστης τραυμάτισε το κορίτσι στο χέρι με ένα μαχαίρι και έφυγε. Ο άγνωστος φορούσε μάσκα full face, γάντια και ποδονάρια για να μην αφήσει ίχνη από πατημασιές. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αδελφός της, ενώ καθόταν σε σκαλιά εξωτερικού χώρου, είδε έναν περαστικό να του κάνει χειρονομία, βάζοντας το δάχτυλό του στο στόμα. Αυτό ερμηνεύτηκε ως μια προειδοποίηση για την αδελφή του, να κρατήσει το στόμα της κλειστό, καθώς ετοιμαζόταν να δώσει νέα κατάθεση στην Αστυνομία και να αποκαλύψει και άλλα ονόματα.

Τον Μάρτιο του 2023 άγνωστος πέταξε πέτρα στο σπίτι όπου έμενε το κορίτσι, σπάζοντας το τζάμι. Αρχές του ίδιου έτους, οδηγός αυτοκινήτου τράβηξε φωτογραφία την ανήλικη και τον αδελφό της, πάτησε γκάζι και έφυγε. Ακόμη, η οικογένειά της είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι άγνωστος κρατώντας φακό κινείτο ύποπτα στο πίσω μέρος του σπιτιού. Ολα αυτά τα περιστατικά προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αρμόδιας για υποθέσεις ανηλίκων, η οποία με παραγγελία της προς την Εισαγγελία της περιοχής όπου φιλοξενείται η ανήλικη ζήτησε να αυξηθούν τα μέτρα φρούρησης.