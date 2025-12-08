Φρικτός θάνατος 12χρονου στη Σάμο κατά την άφιξη μεταναστών - Χτυπήθηκε από προπέλα - Real.gr

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, όπου ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες.

Εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί και η σορός ενός ανήλικου αγοριού στην περιοχή Σβάλα της Σάμου, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών, όπως αναφέρει το Samos24.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Τούρκος δουλέμπορος στην κυριολεξία πέταξε μέσα στο νερό 37 μετανάστες και ένα ανήλικο παιδί και στην συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας τον θάνατο του ανηλίκου με την προπέλα του.

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, κοντά στις έντεκα, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση. Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.