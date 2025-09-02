«Φρούριο» το Σάββατο το κέντρο της Θεσσαλονίκης- 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones - Real.gr

Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι εμφανής από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της πόλης.

Σε κλοιό διαδηλωτών θα βρεθεί και φέτος το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο κατά την διάρκεια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 2.500 αστυνομικοί , κάμερες, drones και θωρακισμένα οχήματα επιστρατεύονται εν όψει της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο θα μετατραπεί σε «φρούριο», κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου.

Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι εμφανής από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της πόλης. Διμοιρίες των ματ θα βρίσκονται γύρω από το συνεδριακό κέντρο. Με κλούβες και κιγκλιδώματα θα στηθεί φραγμός, ώστε οι διαδηλωτές να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας.

Τον χορό των κινητοποιήσεων ανοίγουν την Παρασκευή τα σώματα ασφαλείας με συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο στις 18.00 το απόγευμα. Τέσσερις συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο. Στην πλατεία της ΧΑΝΘ το ΠΑΜΕ, στο άγαλμα Βενιζέλου ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΚΕΕΡΦΑ, στην Καμάρα συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές και στην πλατεία Αγίας Σοφίας μέλη της ΟΚΔΕ.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο Αίαντας, το όχημα εκτόξευσης νερού. Τα drones της ΕΛΑΣ θα παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις από αέρος, μεταδίδοντας ζωντανά τις εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων.

Στον σχεδιασμό φέτος συμπεριλαμβάνεται και το μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί θα βρίσκονται εντός και εκτός κεντρικών σταθμών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης θα ισχύσουν από το πρωί τις Παρασκευής με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές της κυκλοφορίας.