Φθιώτιδα: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του - Τον έσωσαν οι συγχωριανοί του - Real.gr

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Δίκαστρο του Δήμου Μακρακώμης.

Ήταν λίγο μετά τις 12:00 όταν ένας κάτοικος στο Δίκαστρο Μακρακώμης είδε τον πυκνό καπνό να βγαίνει από μαι μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και όλοι έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το μικρό σπιτάκι είχε λαμπαδιάσει, πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να τη σβήσει.

Οι συγχωριανοί τον έσωσαν κυριολεκτικά από τις φλόγες και τους καπνούς, αφού τον έβγαλαν έξω με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη με ιδία μέσα να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Το μικρό σπιτάκι του ηλικιωμένου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στο εσωτερικό του, ωστόσο οι συγχωριανοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν το διπλανό σπίτι στο οποίο είχε επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ο άτυχος ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.