Φθιώτιδα: Συνελήφθη μεθυσμένος άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε κυνηγόσκυλο - Real.gr

Σε «Φαρ - Ουέστ» μετέτρεψε τη… δυτική Φθιώτιδα, 65χρονος ο οποίος σε κατάσταση μέθης, πυροβόλησε και σκότωσε το κυνηγόσκυλο του γιου του, ενώ στη συνέχεια διέφυγε έχοντας γεμάτο το όπλο.

Αρχικά μάλιστα το σήμα στην αστυνομία, έλεγε για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και απειλή από τον 65χρονο στη σύζυγό του, όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, εκείνος είχε εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω του νεκρό το άτυχο σκυλί.

Το αιματηρό επεισόδιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14/2/26). Ο άνδρας μεθυσμένος και εκτός ελέγχου πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο – που κατείχε νόμιμα – εν ψυχρώ το σκυλί του και στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για 2,5 περίπου ώρες αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας τον αναζητούσαν και όταν τον εντόπισαν του περάσαν χειροπέδες με πολύ βαριές κατηγορίες. Ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Μακρακώμης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ωστόσο για το άτυχο ζώο ήταν αργά. Ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου Βασίλης Τσιαμπούλας κατόπιν παραγγελίας της Αστυνομίας, μετέφερε το άψυχο ζώο σε ιδιωτικό ιατρείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.