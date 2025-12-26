Quantcast
Φθιώτιδα: Της επιτέθηκε σκύλος και της έκοψε δύο δάχτυλα - Real.gr
Φθιώτιδα: Της επιτέθηκε σκύλος και της έκοψε δύο δάχτυλα

14:37, 26/12/2025
Φθιώτιδα: Της επιτέθηκε σκύλος και της έκοψε δύο δάχτυλα

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα για την αποκατάσταση του ακρωτηριασμένου χεριού της.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα στην περιοχή της Αταλάντης, η οποία είχε το βράδυ των Χριστουγέννων έξω με την οικογένειά της για να διασκεδάσει.

Αργά το βράδυ επιστρέφοντας στο σπίτι της, σύμφωνα με το LamiaReport της επιτέθηκε ο δεσποζόμενος σκύλος του γείτονα και να της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της βραδινής εξόδου, φέρεται να είχαν πει στον γείτονα να δέσει τον σκύλο – φύλακα, όμως εκείνος μάλλον το ξέχασε και έτσι η γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι δέχτηκε την επίθεση.

