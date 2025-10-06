Φθιώτιδα: Το μπλόκο της ΟΠΚΕ αποκάλυψε ναρκωτικά, όπλα και κουκούλες full face - Real.gr

Για μία ακόμη φορά η ΟΠΚΕ Λοκρών, πέτυχε λαβράκι σε νυχτερινό μπλόκο που πραγματοποίησε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.

Οι αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου (4/10) σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα κοντά στον Λογγό, ο 20χρονος οδηγός του οποίου προσπάθησε να διαφύγει χωρίς να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, στον έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκε πάνω του και κατασχέθηκε ένα πιστόλι replica.

Μαζί του ήταν δύο ακόμη άτομα 22 και 33 ετών οι οποίοι έφεραν πιστόλι και σιδερογροθιά αντίστοιχα. Ο 22χρονος μάλιστα είχε πάνω του και συσκευασίες με κάνναβη και κοκκαΐνη. Όλοι τους σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι κάτοικοι Λοκρίδας.

Τα ευρήματα όμως των αστυνομικών συνεχίστηκαν εντός του οχήματος, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κουκούλες full face! Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ιδιοκτησίας του 20χρονου που μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία θα σταλούν προς εξέταση.

Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Λοκρών.