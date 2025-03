Φτιαξ’ το απ’ την αρχή: Custom desktop για μέγιστες επιδόσεις! - Real.gr

Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός desktop . Ο λόγος για την εξατομίκευση ή αν προτιμάς, τη δυνατότητα παραμετροποίησης. Ένας σταθερός υπολογιστής, βλέπεις, μπορεί να στηθεί κομμάτι-κομμάτι προκειμένου να καλύψει στο έπακρο τις ανάγκες σου, όσο extreme κι αν είναι αυτές. Διότι, κακά τα ψέματα, ένας power user που θέλει το σύστημά του να «πετάει» ό,τι κι αν θελήσει να κάνει, δεν πρόκειται να μείνει ικανοποιημένος από τις έτοιμες προτάσεις που θα βρει στην αγορά. Εδώ είναι λοιπόν που η κατάσταση απαιτεί custom–made λύση και εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε!

Motherboard: ASUS ROG Strix X870-F Gaming

Ένα πραγματικό πολυεργαλείο, η Strix X870-F Gaming της ASUS βασίζεται στο κορυφαίο chipset X870 και ενσωματώνει USB 4, Intel 2.5G Ethernet και Wi-Fi 7, τεχνολογία AMD EXPO και υποστήριξη dual-channel DDR5 και PCIe 5.0 για γραφικά και αποθήκευση. Ο codec ALC4080 σε συνδυασμό με το σύστημα ROG SupremeFX 7.1 εγγυώνται σπουδαίο ήχο, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων, άφησε όλη τη δουλειά στην AI!

Επεξεργαστής: AMD Ryzen 7 9800X3D

Ένας από τους ισχυρότερους επεξεργαστές που υπάρχουν στην αγορά, ο ολοκαίνουριος Ryzen 7 9800X3D προσφέρει τρομερές επιδόσεις σε εφαρμογές και παιχνίδια, ανεξαρτήτως απαιτήσεων. Με αρχιτεκτονική Zen 5, σχεδιασμό multi–chip module (MCM)μ οκτώ πυρήνες χρονισμένους στα 5,2 GHz και 96 MB μνήμης cache να είσαι σίγουρος ότι θα ανταπεξέλθει σε ό,τι κι αν του ζητήσεις.

RAM: 2 x Corsair Vengeance RGB CUDIMM 48 GB Kit 8000 MHz

Στη RAM δεν κάνουμε εκπτώσεις! Η motherboard που σου προτείναμε διαθέτει τέσσερις υποδοχές για DDR5 DIMM έως και 8000 MHz κι εμείς θα τα γεμίσουμε όλα! Το kit της Corsair, διαθέτει 2 x 24 GB DIMM στα 8000 MHz (CL38-50-50-128) ενώ είναι τύπου CUDIMM, καθώς πληροί τις απαιτήσεις της JEDEC για υψηλότερες και πιο σταθερές επιδόσεις. Με 96 GB συνολικά και τεχνολογία dual channel, το σύστημά σου θα «φυσάει»!

Κάρτα γραφικών: ASUS GeForce RTX 5090 Astral LC Gaming OC

Μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο από την RTX 5090; Εμείς όχι. Και στη συγκεκριμένη έκδοση από την ASUS σου εγγυόμαστε πως θα ξεδιπλώσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της! Με 32 GB GDDR7, 21.760 πυρήνες CUDA, 680 Tensor 5ης γενιάς και άλλους 170 Ray Tracing 4ης γενιάς, DLSS 4, και εργοστασιακό σύστημα υδρόψυξης, θα κάνει level up σε κάθε εμπειρία gameplay σου.

Δίσκοι: 2 x Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2 2 TB

Ένας γρήγορος δίσκος εξασφαλίζει πως το PC σου θα πηγαίνει «σφαίρα» από την εκκίνηση ως τον τερματισμό κι εμείς σου προτείνουμε τον Samsung SSD 990 Pro NVMe M.2. Δύο τέτοιοι των 2 TB έκαστος (άρα 4 TB στο σύνολο) θα σου χαρίσουν τρομερή απόκριση σε ό,τι κι αν κάνεις και φυσικά τον απαραίτητο χώρο για τα video games, τα αρχεία και τα backups σου.

Κουτί: ASUS ROG Hyperon

Για κουτί, επιλέξαμε κάτι ποιοτικό, αξιόπιστο και στιβαρό, δίχως ακρότητες. Το ROG Hyperion τικάρει όλα τα κουτάκια μας. Έχει άπλετο χώρο (full tower γαρ) και διαθέτει τέσσερις ανεμιστήρες με υποδοχές για πολλούς περισσότερους – και υδρόψυξη, αν αποφασίσεις να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση. Μας άρεσαν ακόμα η βάση στήριξης για την κάρτα γραφικών, τα premium υλικά κατασκευής και η συμβατότητα με AURA Sync.

Τροφοδοτικό: Sharkoon Rebel Cybenetics 1200 W

Last but not least το τροφοδοτικό. Θα πας για κάτι που να μπορεί να αντέξει όλα όσα επέλεξες τώρα, φέροντας παράλληλα την υπογραφή ενός κατασκευαστή αναγνωρισμένης αξίας. Το συγκεκριμένο της Sharkoon έχει ισχύ 1200 W ενσωματώνοντας Active PFC και αρθρωτή κατασκευή (με αποσπώμενα καλώδια). Με πιστοποίηση 80+ Platinum, τέλος, το ενεργειακό του προφίλ είναι σούπερ.

Ένα «τέρας» επιδόσεων στις διαταγές σου