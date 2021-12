Φύγαμε για το στολισμένο Christmas Factory! Εκεί που σίγουρα θα «καταλάβουμε Χριστούγεννα»

Τα Χριστούγεννα δεν είναι άδικα η αγαπημένη περίοδος των περισσοτέρων. Όλα αυτά τα πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, τα φανταχτερά στολίδια, οι λαμπερές γιρλάντες και τα άκρως ανεβαστικά τραγούδια μας κάνουν για λίγο να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα και να ζήσουμε το παραμύθι.

Όμως, πολλές φορές οι περιστάσεις μπορεί να μην μας επιτρέψουν να χαρούμε τα Χριστούγεννα όπως θέλουμε. Δεν είναι λίγες οι φορές που είπαμε όλο παράπονο ότι “Δεν καταλάβαμε Χριστούγεννα”. Ειδικά πέρυσι λόγω των συνθηκών πέρασαν οι εορταστικές ημέρες χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι.

Φέτος λοιπόν, θα κάνουμε τα πάντα για να τα “καταλάβουμε” και με το παραπάνω. Και ο ιδανικός τρόπος για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα και να νιώσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων -ακόμα και αν μείνουμε στην Αθήνα- είναι να πάμε μια βόλτα στο πιο στολισμένο σημείο της πόλης. Και δεν είναι άλλο από το Christmas Factory που για 8η χρονιά στήνει το πιο θεαματικό σκηνικό στην Τεχνόπολη στο Γκάζι από τις 27 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022.

Ο πανέμορφος στολισμός τους, τα σπιτάκια με τις αμέτρητες λιχουδιές και τα είδη δώρων, το παραμυθένιο καρουζέλ, το τρενάκι, η ρόδα και το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο δημιουργούν την πιο ζεστή και γλυκιά ατμόσφαιρα και είναι αρκετά για να μας μεταδώσουν όλο το mood των Χριστουγέννων.

Και φυσικά το Christmas Factory δεν είναι μόνο για παιδιά όπως πολλοί πιστεύουν! Τα Χριστούγεννα δεν έχουν ηλικία και επομένως ούτε το Christmas Factory. Πάρε λοιπόν την παρέα σου και πηγαίνετε να παίξετε μέχρι τελικής πτώσεως, να φωνάξετε και να τραγουδήσετε χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τη ψυχή σας, να βγάλετε stories και τα πιο έξυπνα Tik Tok μπροστά από το πανέμορφο εορταστικό φόντο, να φάτε γλυκά, αλμυρά και μετά πάλι γλυκά (τα Χριστούγεννα δεν υπάρχουν κανόνες) και να αγοράσετε όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Στα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια θα βρείτε από πίτσες, burgers και hot dog μέχρι ζαχαρωτά και ιδιαίτερες σοκολάτες, ενώ αν δεν πεινάτε μπορείτε να πάρετε ένα ρόφημα στο χέρι.

Όσο για τα είδη δώρων, εκτός από στολίδια και γούρια, θα υπάρχουν σπιτάκια με κοσμήματα, βιβλία και παιχνίδια, ώστε να βρείτε κάτι ξεχωριστό για κάθε αγαπημένο σας.

Και μια συμβουλή: μην περιμένετε το Σαββατοκύριακο. Εκμεταλλευτείτε το 1+1 εισιτήριο που έχει τις καθημερινές για να χαρείτε το χριστουγεννιάτικο χωριό και οικονομικότερα και με λιγότερο κόσμο!

Όλα αυτά φυσικά λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να χαρούμε τη βόλτα μας με ασφάλεια.

The Christmas factory is coming to town, people!

More info:

THE CHRISTMAS FACTORY 2021

27 Νοεμβρίου 2021 – 6 Ιανουαρίου 2022

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρες λειτουργίας:

Έως και 23/12

Καθημερινές: 16.00 – 22.00

Σαββατοκύριακα: 10.00 – 22.00

Από 24/12 – 6/1

Καθημερινές: 10.00 – 22.00

Σαββατοκύριακα: 10.00 – 22.00

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

10.00 – 19.00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 6€, Καθημερινές έως τις 23/12: 1+1 στα 6€

