Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης σκότωσε βαρυποινίτη - Real.gr

Έγκλημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού ύστερα από συμπλοκή κρατουμένων, με πρωταγωνιστές πολύ γνωστούς κακοποιούς.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένας Έλληνας βαρυποινίτης φέρεται να επιτέθηκε στον αρχιφύλακα των φυλακών που είχε βάρδια με σκοπό να τον σκοτώσει με ένα περίστροφο, που είναι άγνωστο πώς βρέθηκε στην κατοχή του.

Μαζί με τον αρχιφύλακα εκείνη τη στιγμή ήταν ο Βούλγαρος που καταδικάστηκε για την εκτέλεση του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στην Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018. Μαζί τους ήταν και ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι και παλιός συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, όρμησε και αφόπλισε τον Έλληνα βαρυποινίτη και κατά την διάρκεια της συμπλοκής τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Στο σημείο έχει κληθεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και αν βεβαίως έχουν βάση όσα ισχυρίζονται οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι ή αν έγινε κάτι διαφορετικό που προσπαθούν να παρουσιάσουν έτσι. Σε κάθε περίπτωση η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.