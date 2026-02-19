Έγκλημα στις φυλακές Δομοκού: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του αρχιφύλακα και το υλικό από τις κάμερες - Real.gr

Σε σοβαρές αντιφάσεις φέρεται να έχει πέσει ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού. Παρότι το έγκλημα έγινε μπροστά του, έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα και όσα προηγήθηκαν.

Σύμφωνα με το MEGA, οι καταθέσεις του, οι μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες οδήγησαν στην κατηγορία περί συνέργειας. Ο αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι όλα έγιναν γρήγορα και δεν είδε πώς ο δράστης πήρε το όπλο. Ωστόσο, στις δύο καταθέσεις του υπάρχουν αντιφάσεις: αρχικά ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές, ενώ στη συνέχεια το αρνήθηκε, λέγοντας ότι άκουσε μόνο τον θόρυβο.

Επιπλέον, άλλαξε εκδοχή σχετικά με το αν είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος και αν το θύμα επιχείρησε να τον σκοτώσει. Δηλώνει πως φοβάται για τη ζωή του και της οικογένειάς του, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς εισήχθη το όπλο στη φυλακή και για τις αντικρουόμενες περιγραφές του.

Οι κάμερες ασφαλείας

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Στις 18.49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό μετά κατευθύνονται μαζί στην έξοδο της πτέρυγας. Στις 18.52 φτάνουν στο υπαρχιφυλακείο και συναντούν τον έτερο κρατούμενο και τον αρχιφύλακα. Στις 18.56 κινούνται όλοι μαζί και ένα λεπτό πριν τις 7 καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να βαδίζουν γρήγορα.

Πρώην κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού περιγράφει στο MEGA: «Περνάς την κιγκλίδα που είναι ένας φύλακας και σε ρωτάει, “πού πας κύριε;” και του λες στο αρχιφυλακείο. Σου λέει “περίμενε”, Ρίχνεις καταρχήν χαρτάκι δεν πας έτσι κουτουρού. Υπάρχει ένα κουτάκι το οποίο αδειάζει ένας κρατούμενος. Τα χαρτάκια λένε “για αρχιφυλακείο για γραμματεία”. Περνάς την πρώτη κιγκλίδα. Υπάρχει ένας φύλακας. Σου ανοίγει, σου λέει, “ξέρεις τον δρόμο, αριστερά και ευθεία”. Σε βλέπουν από κάμερες».

Κι άλλα πρόσωπα παρόντα στη δολοφονία