Φυλακές Δομοκού: Την Παρασκευή η απολογία του αρχιφύλακα - Real.gr

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο αρχιφύλακας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από τη δολοφονία 43χρονου ισοβίτη μέσα στο αρχιφυλακείου.

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού πέρασε το βράδυ της Τετάρτης (18/2/26) το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη μέσα στο Αρχιφυλακείο αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Πράξη που έχει ομολογήσει 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης, ισχυριζόμενος όμως πως έγινε σε θέση άμυνας και ενώ το θύμα είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, ενώ στη συνέχεια απείλησε και τη δική του ζωή.

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.