Μια κουταλιά ελαιόλαδο την ημέρα (για την ακρίβεια, 7 γρ., που ισοδυναμεί με λίγο περισσότερο από μισή κουταλιά) δεν είναι ότι τον γιατρό τον κάνει πέρα, αλλά, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο «Journal of the American College of Cardiology», φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές, νευροεκφυλιστικές και αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και από καρκίνο.