Γ. Κεφαλογιάννης: Μέγιστη επαγρύπνηση και ετοιμότητα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Real.gr

Σε κατάσταση επιφυλακής θα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα.

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα θα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα) καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο κ. Κεφαλογιάννης κάλεσε όλους τους δήμους και τις Περιφέρειες, να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπε, νωρίτερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι σε Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, και Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη “Red Code” και προσέθεσε ότι «στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ, θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Θυμίζω ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έκτακτη διυπουργική επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Ένοπλων Δυνάμεων, των παραχωρησιούχων, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρακαλώ όλους τους δήμους και τις Περιφέρειες, να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια όλων.

Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας».