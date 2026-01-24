Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τι λέει η μητέρα του ανήλικου.

Ένα νέο περιστατικό με την εμπλοκή ανηλίκων και τον τραυματισμό ενός 13χρονου παιδιού στο Γαλάτσι έρχεται να προστεθεί στα επεισόδια παράνομης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, ένα παιδί 13 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πόδι όταν οκτώ ανήλικοι έριξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα στο προαύλιο σχολείου την ώρα που οι μαθητές έκαναν γυμναστική. Η μητέρα του θύματος μίλησε στο Star το οποίο δημοσιοποίησε βίντεο ντοκουμέντο απο την καταδρομική επίθεση.

Στο βίντεο βλέπουμε τη στιγμή που η ομάδα των ανήλικων κουκουλοφόρων προσεγγίζει το σχολείο στο Γαλάτσι. Μόλις φτάνουν έξω απο το Γυμνάσιο ξεκινούν να πετούν προς το σχολείο βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.

Στον προαύλιο χώρο βρίσκονται μαθητές που κάνουν γυμναστική. Ενας 13χρονος πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος.

Η μητέρα του 13χρονου θύματος λέει: «Ήταν τυχερός, πήγε (η φωτοβολίδα) στον μηρό ψηλά, στο δεξί του πόδι. Έπαθε έγκαυμα, κάηκε η φόρμα του. Φοβάμαι καθε μέρα που το παιδί μου πηγαίνει στο σχολείο, φοβόμουν και πριν, τώρα φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Τι πρέπει να κάνω; Να πηγαίνω έξω από το σχολείο να παρακολουθώ; Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι επιτέλους, κάποιος να ενδιαφερθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όπως αποκαλύπτει η μητέρα του μαθητή, η επίθεση έγινε λόγω κόντρας μαθητών δύο σχολείων: «Έμαθα ότι είναι από άλλο σχολείο του Γαλατσίου. Θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκαναν σαν αντίποινα, προφανώς. Εκείνη την ώρα είχαν γυμναστική και έτυχε ο γιος μου να είναι πιο κοντά στην μπασκέτα της εισόδου και να έρθει πάνω του (το βεγγαλικό). Μερικά βεγγαλικά τα έβαζαν και μέσα σε μανταρίνια», είπε.

Οι γονείς του 13χρονου μαθητή, προχώρησαν σε μήνυση. To παιδί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.