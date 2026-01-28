Γεωργιάδης για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν, ο τρίτος είναι πολυτραυματίας - Real.gr

Για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία μίλησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι’ αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής.

Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία.

Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε.