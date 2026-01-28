Quantcast
Γεωργιάδης για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν, ο τρίτος είναι πολυτραυματίας - Real.gr
real player

Γεωργιάδης για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν, ο τρίτος είναι πολυτραυματίας

10:09, 28/01/2026
Γεωργιάδης για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν, ο τρίτος είναι πολυτραυματίας

Για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία μίλησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι’ αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

 

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής.

Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία.

Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

10:51 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved