Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που συγκίνησε τη χώρα με το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου - Real.gr

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με την ομάδα επιδείξεων ΖΕΥΣ, ο σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου, απηύθυνε το καθιερωμένο μήνυμα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Από το αεροσκάφος, το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, με το οποίο πραγματοποίησε την αεροπορική επίδειξη ανέφερε: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το «Όχι» και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Ποιος είναι ο σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου

Ο σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου είναι Ιπτάμενος επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006, ενώ το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει περισσότερες από 1.800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1.500 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Το συγκινητικό μήνυμα του σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας Γιώργου Σωτηρίου

Τα λόγια του σμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο σμηναγός Σωτηρίου πετά στους αιθέρες μεταφέροντας το υψηλό φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων. Πέρυσι, «έσκισε» τους αιθέρες με το μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Τότε, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχε δηλώσει: «Για μένα ειδικά όντας Μακεδόνας είναι βαθύτατη τιμή ότι εκπροσωπώ την ελληνική Πολεμική Αεροπορία στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Για μας κάθε επίδειξη δεν είναι θέμα δεξιοτήτων αλλά έχει να κάνει με την υπενθύμιση των αξιών που έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε».