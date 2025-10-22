Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Quantcast
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Αναφορές για τραυματίες

21:29, 22/10/2025
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο στο Αννόβερο. Όπως αναφέρουν οι Αρχές υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ενώ την ίδια ώρα, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Γύρω στις 6:20 μ.μ. τοπική ώρα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στους δρόμους της πρωτεύουσας της Κάτω Σαξονίας. Δύο ομάδες συγκρούστηκαν, όπως ενημέρωσε η αστυνομία στο NIUS μέσω τηλεφώνου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και άμεσης επέμβασης βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος.

Η Vahrenwalder Straße είναι μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες του Ανόβερου, αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετή ώρα. Ο δράστης συνελήφθη σε κοντινή απόσταση. Το κίνητρο του εγκλήματος δεν είναι ακόμα σαφές.

