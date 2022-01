ΓΓ υπ. Υγείας: Όλες οι δομές ανοιχτές για τα rapid των μαθητών

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Αρχικά εξήγησε ότι, στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετέχει εισαγωγικά η Υπουργός Παιδείας παραθέτοντας τα δεδομένα και στη συνέχεια συνεδριάζουν οι επιστήμονες.

Ερωτηθείς για το αν υπήρξε προβληματισμός για το πρωτόκολλο του 50+1% στις τάξεις, απάντησε όχι, αφού «μέχρι τώρα, όπου υπήρχε κρούσμα, δεν υπήρχε δεύτερο κρούσμα» και στην αιτίαση ότι τώρα τα κρούσματα έχουν κάνει αλματώδη αύξηση, υπενθύμισε ότι, η Επιτροπή αποφασίζει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά.

Κάλεσε τους γονείς, που ίσως σκέφτονται να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε περίπτωση κρούσματος, «να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς», υπογραμμίζοντας ότι «στα παιδιά ήταν απίστευτη η τήρηση των μέτρων».

Προανήγγειλε ότι, εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, όμως ειδικά για τον πώς θα εξετάζονται οι μαθητές είπε πως «όλες οι δομές θα είναι ανοιχτές για την υποβολή των μαθητών σε rapid. Θα κινητοποιηθεί ακόμα και ο Στρατός» και υπογράμμισε πως «υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Υγείας».

Ξεκαθάρισε ότι, «όλα τα τεστ θα είναι δωρεάν» για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές. Σχετικά με rapid των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών είπε πως, πληρώνουν τα συνήθη τους , όταν όμως υπάρξει κρούσμα, «τα δύο είναι δωρεάν».

Εξήγησε πως σε το υπουργείο είναι έτοιμο «και υπάρχουν σενάρια κάλυψης των κενών».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν υπάρχει ετοιμότητα για το ενδεχόμενο τηλεκπαίδευσης, είπε πως «είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί κάνουμε τηλεκπαίδευση την επομένη μέρα».

Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου με τρεις αλλαγές: Αναλυτικά τα νέα μέτρα: -Την πρώτη εβδομάδα θα γίνουν τρία αντί για δύο self test. -Τα δύο self test θα γίνονται εβδομαδιαίως και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και μαθητές. - Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, θα γίνονται δύο rapid κι ένα self test επιπλέον, πέραν των δύο self test. Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Επισημαίνεται πως την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα της επιστροφής στις αίθουσες, θα κάνουν self test και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. Οι μη εμβολιασμένοι, ούτως ή άλλως, υποχρεώνονται να κάνουν rapid test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα, όπως ισχύει με όλους τους εργαζόμενους. Δείτε την ενημέρωση: