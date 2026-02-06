Για 7η συνεχή χρονιά είναι ο «Κορυφαίος Εργοδότης» - Real.gr

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον διακρίθηκε για την επιτυχημένη στρατηγική και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Μια σπουδαία διάκριση και μάλιστα για 7η συνεχή φορά, γνώρισε η Coca–Cola Τρία Έψιλον. Αναδείχθηκε ξανά «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα σύμφωνα με την αξιολόγηση του διεθνούς θεσμού «Top Employers Institute», ο οποίος επιβράβευσε τη στρατηγική και τις πρακτικές της για τη διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ποιο είναι όμως το μυστικό της σπουδαίας αυτής διάκρισης;

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Coca–Cola Τρία Έψιλον είναι η καλλιέργεια μίας κουλτούρας εμπιστοσύνης, αποδοχής και ίσων ευκαιριών που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλα τα επίπεδα.

Επίσης, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αποτελεί στρατηγικό άξονα της πολιτικής της στο ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά, το 54% της Ανώτερης Διοίκησης, το 42,8% των Διευθυντικών Στελεχών, καθώς και το 49% των «Κορυφαίων 60» Στελεχών της εταιρείας, είναι γυναίκες.

Η Coca–Cola Τρία Έψιλον πραγματοποιεί σε ετήσια και εξαμηνιαία βάση έρευνες αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, ο δείκτης δέσμευσης των εργαζομένων ανέρχεται στο 85%, το 95% δηλώνει υπερήφανο που αποτελεί μέλος της Coca–Cola Τρία Έψιλον και το 88% αναφέρει ότι αισθάνεται χαρούμενο στον εργασιακό του χώρο. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιολογήθηκε ο Δείκτης Συμπερίληψης (Inclusion Index), ο οποίος ανήλθε στο 87%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας σε μία κουλτούρα αποδοχής και ισότητας.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνουν τη σταθερή στρατηγική της Coca–Cola Τρία Έψιλον να δημιουργεί ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ευημερία των εργαζομένων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που απέσπασε η εταιρεία το προηγούμενο έτος, με συνολικά 6 HR Awards και 3 DEI Awards, οι οποίες αναγνωρίζουν την αριστεία της σε τομείς όπως η στρατηγική στελέχωσης, η ανάπτυξη ταλέντων, η προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας, καθώς και η εφαρμογή δίκαιων και χωρίς διακρίσεις συστημάτων αμοιβών.

Η αξιολόγηση και επιβράβευση, όπως αναφέραμε και παραπάνω, προήλθε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, «Top Employers Institute», ο οποίος αξιολογεί τους συμμετέχοντες μέσω μίας παγκόσμιας έρευνας βέλτιστων πρακτικών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη των εργαζομένων και περιλαμβάνει τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση ταλέντων, τον σχεδιασμό εργατικού δυναμικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη εργαζομένων και ηγεσίας, τη διαχείριση απόδοσης, καριέρας και διαδοχής, τις παροχές, καθώς και την εταιρική κουλτούρα.

Ο λόγος όμως ανήκει στους εργαζομένους, οι οποίοι σχολίασαν τη βράβευση της Coca–Cola Τρία Έψιλον…

H Κωνσταντίνα Μπάρκα, People & Culture Director της Coca–Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Η αναγνώρισή μας ως Κορυφαίου Εργοδότη για μία ακόμη χρονιά μάς γεμίζει υπερηφάνεια. H δέσμευση, η αφοσίωση και οι δεξιότητες των ανθρώπων μας οδηγούν την ανάπτυξή μας και την υλοποίηση του οράματος να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης επιλογής για τους πελάτες μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για να εξελιχθούν, να είναι περίεργοι και να μαθαίνουν, φτάνοντας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ενώ δημιουργούμε έναν χώρο εργασίας με επίκεντρο τη συνεχή εξέλιξη».

Από την πλευρά της η Μαριάνθη Χαρώνη, Talent Development Manager, υποστήριξε: “Η αναγνώρισή μας ως Top Employer επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επένδυση στους ανθρώπους μας, με το Talent Development να βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας δέσμευσής μας. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και ενεργής συμμετοχής, που ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας να εξελίσσονται και να συνδιαμορφώνουν την κοινή μας επιτυχία.”

Ο Ζήσης Πασχαλίδης, Sales Manager – Field Sales, ανέδειξε το ρόλο που παίζουν οι άνθρωποι των πωλήσεων: “Στην Coca–Cola Τρία Έψιλον, οι άνθρωποι των Πωλήσεων κάνουν τη διαφορά, έχοντας τον πελάτη στο επίκεντρο, δουλεύοντας με ομαδικό πνεύμα και παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε σταθερά αποτελέσματα και χτίζουμε βιώσιμες συνεργασίες, αναπτύσσοντας παράλληλα τους ανθρώπους μας.”