Γιοκαρίνης για Σαββόπουλο: «Αν δεν ήταν ο Διονύσης δε θα είχε μπει σε δίσκο μου η Ευλαμπία» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε το πρωί της Τετάρτης (22/10) τηλεφωνικά στις Συνδέσεις του ΕΡΤNEWS και αναφέρθηκε στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο γνωστός τραγουδιστής περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση, ενώ αποκάλυψε πως το τραγούδι “Ευλαμπία” δεν θα κυκλοφορούσε αν δεν τον παρακινούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος.

“Μεγάλη απώλεια, αλλά μένει το έργο του Διονύση. Αν δεν ήταν ο Διονύσης δε θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι «Ευλαμπία». Εγώ τότε έπαιζα με τον Βαγγέλη Γερμανό ως μουσικός.

Είχα φτιάξει αρκετά τραγούδια και τα πήγαινα σε διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι ωραία, αλλά οι περισσότεροι τα τραγούδια μου τα θεωρούσαν αναρχικά. Δηλαδή θεωρούσαν αναρχικιά την Ευλαμπία επειδή «είχε ξεπετάξει τον Κολωνό» και με είχαν απογοητεύσει.

Μέχρι που ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας του έβαλε τα τραγούδια και ο Διονύσης Σαββόπουλος ζήτησε να με γνωρίσει. Πήγα στην εταιρεία. Άκουσε τα τραγούδια, του άρεσαν και ξεκινάμε τις ηχογραφήσεις. Όταν ήρθε στο Στούντιο του είπα ότι δε θα βάλω στον δίσκο την «Ευλαμπία» και μου λέει: «Είσαι καλά; Την Ευλαμπία δε θα βάλεις; Είναι εμπνευσμένο κομμάτι». Κι όντως τον άκουσα με σεβασμό” αποκάλυψε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.