Γιάννης Παναγόπουλος: Στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος - Τι θα ερευνηθεί - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά την παραλαβή του πορίσματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Την έρευνα θα διενεργήσει επίκουρος εισαγγελικός λειτουργός.
- Θα διερευνηθούν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι κονδύλια για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς.
- Σε πρώτη φάση, θα επιδοθούν οι διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στους ελεγχόμενους, ενώ στη συνέχεια θα ερευνηθούν οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και τυχόν αγορές ακινήτων.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που το είχε αποστείλει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαραλαμπος Βουρλιώτης.
Κατεπείγουσα έρευνα
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.
Το τρίγωνο του ξεπλύματος στο πόρισμα για τη ΓΣΕΕ
Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν.
Ο εισαγγελικός λειτουργός σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους προκειμένου να αρχίσουν να μετρούν οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Στη συνέχεια, με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίδικη περιόδο ενώ στο «μικροσκόπιο» θα μπει η διαδρομή και η κατάληξη των κονδυλίων.
Μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα κληθούν σε εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα εφόσον προκύψουν στοιχεία εμπλοκής τους.