Γιάννης Παναγόπουλος: Τι ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες-«οχήματα» και η απάντηση του προέδρου της ΓΣΕΕ - Real.gr

«Πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται να υπεξαιρούσε κεφάλαια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ελήφθησαν την περίοδο 2020–2025.

Βάσει του πορίσματος, η χρηματοοικονομική ανάλυση των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προέβη σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι. Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Στην περίπτωση των διαγωνισμών, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ και επιλέγονταν από επιτροπή υπό την προεδρία του συνδικαλιστή, ενώ ορισμένες δεν διέθεταν την απαραίτητη υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση των έργων. Μέρος των κονδυλίων διακινήθηκε σε μετρητά, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, υποδηλώνει χρήση εταιρειών-οχημάτων για την απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 – 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές. Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής άρχισαν να ψάχνουν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και από εκεί έφτασαν και μέχρι το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, τις οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.

Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινωτικών και κρατικών κονδυλίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, το μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να γίνονται εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αναστέλλεται η ιδιότητα κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές».

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε, είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία”.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Νωρίτερα σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε τα εξής:

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανέφερε σχετικά: «Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι, που δεν ξέρω αν είναι γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα κάνω μετά δήλωση. Δεν θέλω να αμαυρώσω με την δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείται στη Βουλή. Δεν είναι ο πολύς κόσμος ούτε ψεκασμένος ούτε τρελός. Έχει την αίσθηση ότι δεν τους σεβόμαστε και δεν τους ακούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάναμε για πρώτη φορά, οι εργοδοτικοί φορείς και η ΓΣΕΕ και τους ακούσαμε και τους σεβαστήκαμε». «Υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», δήλωσε σε άλλο σημείο.